Sinigaglia Svolta Civica | Bene l’intervento del Como ma il Comune chiarisca il progetto

Svolta Civica ha commentato l’intervento del Como riguardo ai lavori allo stadio Sinigaglia, in particolare sulla curva. La formazione ha espresso apprezzamento per l’azione del club, ma ha chiesto al Comune di fornire dettagli più precisi sul progetto. La questione riguarda i lavori annunciati e le modalità di intervento sulla struttura, che hanno suscitato interesse e richieste di chiarimenti da parte di Svolta Civica. La discussione prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.

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