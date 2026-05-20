Sinigaglia Svolta Civica | Bene l’intervento del Como ma il Comune chiarisca il progetto
Svolta Civica ha commentato l’intervento del Como riguardo ai lavori allo stadio Sinigaglia, in particolare sulla curva. La formazione ha espresso apprezzamento per l’azione del club, ma ha chiesto al Comune di fornire dettagli più precisi sul progetto. La questione riguarda i lavori annunciati e le modalità di intervento sulla struttura, che hanno suscitato interesse e richieste di chiarimenti da parte di Svolta Civica. La discussione prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.
Nuovo intervento di Svolta Civica sul tema dello stadio Sinigaglia e dei lavori annunciati per la curva. Il gruppo di opposizione riconosce positivamente il fatto che il Calcio Como si faccia carico dell’intervento, ma chiede maggiore chiarezza da parte dell’amministrazione comunale sui contenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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