Ungheria l’era Orbán è finita Magyar conquista i 2 3 dei seggi in Parlamento il premier uscente | È doloroso Festeggia von der Leyen

In Ungheria, i risultati definitivi dello spoglio mostrano che il movimento Tisza di Peter Magyar ha ottenuto circa il 45,71% dei voti e si avvicina a conquistare i due terzi dei seggi in Parlamento. Con questa affermazione elettorale, si chiude l’era di lunga durata di un premier uscente, che ha commentato l’esito come “doloroso”. La presidente della Commissione europea ha manifestato soddisfazione per i risultati.

Il terremoto politico in Ungheria prende forma con i dati reali dello spoglio. Con il 45,71% delle schede scrutinate, il movimento Tisza di Peter Magyar conferma il vantaggio dei sondaggi e accelera verso una vittoria storica. Al momento, il partito di opposizione ha superato i 133 seggi necessari per la maggioranza dei due terzi in parlamento. «Grazie Ungheria!», ha scritto sui social Magyar, e ha annunciato che l’attuale premier lo ha telefonato per congratularsi della vittoria. Crolla invece il Fidesz del premier uscente Viktor Orbàn, che si ferma a 57 seggi, meno della metà dello sfidante. Resiste l’ultradestra di Mi Hazánk (Nostra Patria), che con 8 seggi entrerebbe in Parlamento come terza forza.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ungheria, finisce l’era Orbán dopo 16 anni. Magyar conquista i due terzi del Parlamento, il premier uscente telefona allo sfidante: «Congratulazioni» Elezioni Ungheria, arrivano i primi risultati. Magyar in netto vantaggio: “Il regime di Orbàn è finito”. Orban: “Risultati chiari, doloroso per noi”Si sono chiuse le urne in Ungheria al termine di una giornata elettorale segnata da un’affluenza molto elevata, oltre il 74%, nettamente superiore...