Ungheria finisce l’era Orbán dopo 16 anni Magyar conquista i due terzi del Parlamento il premier uscente telefona allo sfidante | Congratulazioni

Dopo sedici anni di leadership, l’era di Orbán in Ungheria si avvia alla conclusione. Con oltre il 45% delle schede scrutinato, il movimento Tisza di Peter Magyar si avvicina a una vittoria che sembra definitiva, mentre il partito del primo ministro uscente ha riconosciuto il risultato telefonando allo sfidante per le congratulazioni. I dati indicano una conquista dei due terzi del Parlamento da parte di Magyar.

Il terremoto politico in Ungheria prende forma con i dati reali dello spoglio. Con il 45,71% delle schede scrutinate, il movimento Tisza di Peter Magyar conferma il vantaggio dei sondaggi e accelera verso una vittoria storica. Al momento, il partito di Magyar ha superato i 133 seggi necessari per la maggioranza dei due terzi in parlamento. Crolla invece il Fidesz del premier uscente Viktor Orbàn, che si ferma a 57 seggi, meno della metà dello sfidante. Resiste l’ultradestra di Mi Hazánk (Nostra Patria), che con 8 seggi entrerebbe in Parlamento come terza forza. Se il trend venisse confermato, per Orbán si profilerebbe la sconfitta dopo 16 anni, segnando la fine di un’era per l’Ungheria e un cambio di rotta radicale nei rapporti con l’Europa.🔗 Leggi su Open.online

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