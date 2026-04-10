Tornano le visite guidate del weekend | arte e fede con Chiese Aperte 2026

Dopo la presentazione del progetto Chiese Aperte 2026 promosso dal circolo Acli Lamberto Valli, in collaborazione con l'Associazione Salute e Solidarietà e l'Unità parrocchiale del Centro storico, la Diocesi di Forlì-Bertinoro e il sostegno della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Le meraviglie del liberty, tornano le visite guidate della GiacchèNuovo appuntamento con ‘La Spezia e i suoi palazzi 2026’, conferenze con proiezione d’immagini e visite guidate organizzate dalle Edizioni Giacché.

'Villa Mensa', tornano le visite guidate per scoprire la storia secolare del complessoTornano le visite guidate domenicali a Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore, imperdibile occasione per scoprire la storia secolare del complesso.

Argomenti più discussi: Una Pasqua d’arte ad Ancona, aperti tutti i musei: tornano le visite guidate all’anfiteatro; Torna Pontremoli Barocca, un viaggio alla scoperta di dimore storiche, chiese e giardini; Giornate del patrimonio e Facoltà valdese di Teologia; Domenica 12 aprile visite gratuite in sette luoghi storici del Novarese.

Visite guidate a Palazzo Merlato. Porte aperte anche alla ClassensePer la ‘Notte d’oro’ tornano le visite guidate gratuite. Sono sempre molto attese – ricorda Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio turismo del Comune –. In particolare quelle a Palazzo Merlato, ... ilrestodelcarlino.it

La nostra prossima rassegna di conferenze e visite guidate aperte alla città è dedicata al patrimonio ecclesiastico conservato nelle chiese di Bologna. SANTE PIETRE E PERGAMENE Il patrimonio ecclesiastico bolognese nelle foto di Mario Berardi a cura - facebook.com facebook

Il cardinale #Pizzaballa e il Custode di Terra Santa tornano sui fatti dolorosi di domenica riaffermando che la libertà di culto deve essere garantita. Quanto alla Pasqua dicono: chiese aperte, al #SantoSepolcro i riti pasquali saranno solo per i frati x.com