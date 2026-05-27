Il 27 maggio 2026, un video mostra il robot umanoide Luna, prodotto da LimX Dynamics, un'azienda cinese. Luna, alta circa 1,60 metri, esegue movimenti come ballare, sfilare e compiere salti mortali e spaccate. Il robot è stato mostrato in azione in vari contesti, tra cui passerelle e performance di danza. Nessuna dichiarazione ufficiale indica se e quando sarà disponibile sul mercato.

Roma, 27 maggio 2026 - Il futuro si avvicina a passi di danza con il robot umanoide Luna dell’azienda cinese LimX Dynamics, alto 1,60 centimetri e in grado di ballare, sfilare in passerella e persino eseguire salti mortali e la spaccata. Alto 160 centimetri, dispone di 27 gradi di libertà (DoF - Degrees of Freedom), o snodi, distribuiti su tutto il corpo in modo da permettergli di eseguire movimenti fluidi e naturali simili a quelli umani, senza mai perdere l’equilibrio, anche su terreni irregolari e anche di compiere acrobazie complesse e coreografie ginniche con una grande precisione. Supportato dall’Intelligenza Artificiale incarnata (Embodied AI, cioè la tecnologia che unisce l'intelligenza software a un corpo fisico, ndr), è qualcosa di più di un semplice robot, come mostrano le sue evoluzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luna di LimX, quando il futuro arriva a passi di danza. I video nuovo robot umanoide cinese destinato a cambiare il mondo

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