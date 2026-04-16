A Varsavia, un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale è stato ripreso mentre inseguiva un gruppo di cinghiali, urlando in polacco

Un robot con intelligenza artificiale insegue un branco di cinghiali a Varsavia gridando “Andatevene!” in polacco. Il video fa il giro del web e accende il dibattito sull’uso della tecnologia in ambito urbano. A Varsavia un robot umanoide è diventato protagonista di una scena tanto insolita quanto virale: inseguire e mettere in fuga un branco di cinghiali alle porte della città. Il dispositivo, noto come Edward Warchocki, ha affrontato gli animali gridando “Andatevene!” in lingua polacca, riuscendo a spingerli verso la foresta. Il robot, sviluppato dall’azienda cinese Unitree Robotics, è dotato di software di intelligenza artificiale che gli consente di muoversi in autonomia e interagire con l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Varsavia, robot umanoide mette in fuga i cinghiali: il video diventa virale

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Premessa. mi scuso per la rozzezza. Ma mettiamo che ci sia un mondo che sta crollando. Come, diciamo, l'Urss negli anni 80. C'è qualcuno che pensa: teniamoci stretto il Patto di Varsavia e prima o poi torneranno i buoni, vecchi tempi. Ecco, temo che se non x.com