Dai grandi classici ai documentari più intensi una selezione di film e serie tv su uno sport che racconta bene la vita

Il basket è uno sport che spesso viene rappresentato nel cinema e nelle piattaforme di streaming, offrendo uno sguardo su storie di successo, difficoltà e rinascita. Dai grandi classici ai documentari più intensi, questa disciplina ha ispirato numerose produzioni che ne narrano le vicende e i personaggi. La sua presenza nel mondo dello spettacolo permette di esplorare aspetti umani e sportivi, riflettendo su tematiche diverse attraverso la lente del basket.