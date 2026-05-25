I programmi TV di oggi 25 maggio 2026 | documentari fiction e film
Su Rai 1 va in onda “Ulisse”, mentre su Canale 5 è programmata la fiction “I Cesaroni”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Matrix Resurrections”.
Guida ai programmi TV del 25 maggio 2026: “Ulisse” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “Matrix Resurrections” su Canale 20. La prima serata del 25 maggio 2026 offre su Rai 1 la grande divulgazione con Ulisse: il piacere della scoperta, un viaggio nella Parigi nascosta. Su Canale 5 tornano le storie popolari de I Cesaroni – Il ritorno, uno dei titoli più attesi della stagione. Italia 1 propone l’azione pura di Attacco al potere, mentre su Canale 20 arriva la fantascienza di Matrix Resurrections. Da Sky Cinema spiccano due prime visioni: la commedia romantica 2 cuori e 2 capanne e il ritorno del kolossal Interstellar nella Collection. Rai 1 – Ulisse: il piacere della scoperta (21. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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