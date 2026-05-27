L' Umbria vuole essere il palcoscenico di serie Tv film e documentari | 4 milioni per finanziare le pellicole

La Regione dell’Umbria ha approvato un bando per finanziare produzioni audiovisive, tra cui serie Tv, film, documentari e cortometraggi, attraverso l’“Umbria Film Fund 2026-2027”. La dotazione totale prevista è di 4 milioni di euro, con 1,5 milioni destinati al 2026 e 2 milioni al 2027. Il bando è stato pubblicato con delibera del 27 maggio 2026.

Serie Tv, documentari, film e cortometraggi: queste quattro categorie verranno finanziate dalla Regione dell'Umbria con un bando “Umbria Film Fund 2026?2027" - il numero 24 del 27 maggio 2026 - con una dotazione per quest'anno di 1,5 milioni di euro e per il 2027 di 2.5milioni di euro. Il tutto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Umbria vuole essere il palcoscenico di serie Tv, film e documentari: 4milioni per finanziare le pellicoleLa Regione dell'Umbria ha approvato un bando chiamato “Umbria Film Fund 2026-2027” per finanziare produzioni audiovisive.

Dai grandi classici ai documentari più intensi, una selezione di film e serie tv su uno sport che racconta bene la vitaIl basket è uno sport che spesso viene rappresentato nel cinema e nelle piattaforme di streaming, offrendo uno sguardo su storie di successo,...

Temi più discussi: Proietti, l'Umbria una terra che non vuole lasciare indietro nessuno; QUESTA SIR È INARRESTABILE! PERUGIA E L’UMBRIA BRILLANO DI LUCE RIFLESSA A SUON DI SUCCESSI; Salone del Libro, l'Umbria porta a Torino la Marcia della Pace; Salone del Libro di Torino, l’Umbria celebra gli 800 anni di San Francesco tra pace, cultura e ambiente.

L’arte di essere San Francesco. Una mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Di Francesca Amé x.com

Provenza per la lavanda contro Umbria per l'Hotel Reschio? reddit

Proietti, l'Umbria una terra che non vuole lasciare indietro nessuno(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - L'Umbria deve essere all'altezza dei sogni dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma deve piacere pure a tutti quei giovani che la scelgono perché terra accogliente, os ... msn.com

Umbria al Salone del Libro. L’attualità di San FrancescoLa Regione porta a Torino le celebrazioni dedicate al Poverello. Grande successo nello stand espositivo e oggi c’è la Marcia della Pace. lanazione.it