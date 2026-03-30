Romelu Lukaku ha comunicato su Instagram di non sentirsi bene a causa di un’infiammazione e presenza di liquido alla gamba. Dopo aver deciso di restare in Belgio per allenarsi, ha annunciato questa situazione anche in vista dell’impegno con il Napoli, che lo attende domani a Castelvolturno. Se non si presenterà, rischia di essere messo fuori rosa.

Il belga non specifica se tornerà domani a Castelvolturno. "Non potrei mai voltare le spalle al Napoli. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente". Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Romelu Lukaku “Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita del padre, ndr.. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku: “Non sto bene, ho un’infiammazione e liquido alla gamba”

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