Lukaku-Napoli scontro totale | il belga non si presenta da Conte all’allenamento il club passa alle vie legali

Da ilfattoquotidiano.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento con il Napoli e il club ha deciso di intraprendere azioni legali. La situazione tra l’attaccante e la società si è intensificata, dopo che il giocatore aveva già pubblicato un messaggio su Instagram. La questione è diventata un caso legale, con le parti coinvolte che affrontano una fase di tensione crescente.

Ora Romelu Lukaku rischia davvero di finire fuori rosa. Non sono bastate le parole di lunedì, pubblicate nella sua storia di Instagram. Non è bastato un chiarimento (tardivo, va detto) con il Napoli, a cui non è andato giù il fatto che non avesse risposto alla convocazione, una volta saputo che non sarebbe rimasto con la sua nazionale. Anche oggi, martedì 31 marzo, a Castel Volturno il belga non si è visto. È il giorno in cui Antonio Conte è tornato a dirigere l’allenamento della squadra, che si prepara a giocare la partita probabilmente più importante della stagione, quella contro il Milan. Un ‘ tradimento ’, forse il termine è esagerato ma rende l’idea, anche nei confronti dell’ allenatore che più di tutti ha creduto in lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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