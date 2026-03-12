Dopo la separazione con il papà di Sayf ho avuto un cancro al seno Lui mi ha chiesto | mamma morirai? Io gli ho detto moriamo tutti ma hai una famiglia | lo rivela Samia

Samia ha raccontato di aver scoperto un cancro al seno dopo la separazione dal padre di Sayf. Durante un momento difficile, il bambino le ha chiesto se avrebbe morta, e lei gli ha risposto che tutti muoiono ma lui ha una famiglia. Sayf, il cantante con il brano “Tu mi piaci tanto”, si è classificato secondo all’ultimo Festival di Sanremo 2026, distante solo un soffio dalla vittoria di Sal Da Vinci.

Sayf è una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo 2026. Il cantante con “Tu mi piaci tanto” si è classificato al secondo posto ad un soffio dalla vittoria che poi è andata a Sal Da Vinci. L’artista è protagonista di “Giorno di Prova” con Gabriele Vagnato che lo ha seguito durante i 7 giorni del Festival. In molti hanno notato che Sayf si è fatto accompagnare, oltre che dal suo team, anche dalla mamma Samia, alla quale è molto affezionato. Samia ha ricordato il momento in cui il figlio si è licenziato nel 2023 dal suo lavoro come corriere all’ingrosso perché voleva dedicarsi completamente alla musica: “Adam, per fare musica a tempo pieno ci vogliono i soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

