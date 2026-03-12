Dopo la separazione con il papà di Sayf ho avuto un cancro al seno Lui mi ha chiesto | mamma morirai? Io gli ho detto moriamo tutti ma hai una famiglia | lo rivela Samia
Samia ha raccontato di aver scoperto un cancro al seno dopo la separazione dal padre di Sayf. Durante un momento difficile, il bambino le ha chiesto se avrebbe morta, e lei gli ha risposto che tutti muoiono ma lui ha una famiglia. Sayf, il cantante con il brano “Tu mi piaci tanto”, si è classificato secondo all’ultimo Festival di Sanremo 2026, distante solo un soffio dalla vittoria di Sal Da Vinci.
Sayf è una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo 2026. Il cantante con “Tu mi piaci tanto” si è classificato al secondo posto ad un soffio dalla vittoria che poi è andata a Sal Da Vinci. L’artista è protagonista di “Giorno di Prova” con Gabriele Vagnato che lo ha seguito durante i 7 giorni del Festival. In molti hanno notato che Sayf si è fatto accompagnare, oltre che dal suo team, anche dalla mamma Samia, alla quale è molto affezionato. Samia ha ricordato il momento in cui il figlio si è licenziato nel 2023 dal suo lavoro come corriere all’ingrosso perché voleva dedicarsi completamente alla musica: “Adam, per fare musica a tempo pieno ci vogliono i soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Niccolò Agliardi: «Una telefonata ai Caraibi mi ha cambiato la vita. Ho detto sì all’affido senza paura. Ma l’amore da solo non basta: con Federico ho fallito, lui mi metteva alla prova e io non mollavo»Quando ha saputo che la sua storia sarebbe diventata un film che cosa ha provato? «Il regista, Simone Valentini, era l'assistente del regista del...
“Il cancro è tornato per la terza volta. L’ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro. Ho fatto trenta radioterapie”: lo rivela Carolyn SmithLa storia del giudice di "Ballando con le stelle", che rivela il ritorno del cancro per la terza volta e le 30 radioterapie affrontate “La malattia è...
Aggiornamenti e notizie su Dopo la separazione con il papà di Sayf...
Temi più discussi: Alice Mangione si racconta Cruda e nuda dopo la separazione da Gianmarco Pozzoli. Ho ripreso il contatto con me stessa; Bartolini e Morise, aria di separazione poco dopo la nascita del secondo figlio; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Spese straordinarie per figli dopo la separazione: nuovo protocollo tra Tribunale e Ordine avvocati.
Wanda Nara dopo la separazione con Icardi: Torno a Buenos AiresPer Wanda Nara è tempo di voltare pagina. Dopo la rottura con Mauro Icardi, la showgirl ha deciso di lasciare l’Italia. Lo ha comunicato lei stessa in una storia su Instagram: I miei figli sono ... 105.net
Manuela Arcuri a Verissimo: Tradita dalle amiche dopo la separazioneManuela Arcuri ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare uno dei momenti più delicati della sua vita privata: la fine della relazione con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, dopo oltre quattor ... msn.com
“È incommentabile, fingeva allora e finge adesso”. Dieci mesi dopo il ritrovamento dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda a Villa Pamphili, i genitori della giovane parlano dalla Siberia seguendo il processo a distanza. In aula scorrono le i - facebook.com facebook
#Djokovic sconsolato, il commento amaro dopo il ko con Draper: "È il tennis, ragazzi. Un punto è stato decisivo" x.com