In una recente intervista, l'ex calciatore ha raccontato di aver chiesto scusa a una donna coinvolta in un procedimento legale, condividendo il suo pentimento e il senso di vergogna provato. Ha descritto anche la conversazione avuta con lei, senza entrare nei dettagli della causa. La sua carriera, iniziata tra le fila di club di alto livello, si è alternata a momenti difficili e a vicende personali complesse.

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© Calcionews24.com - Miccoli a cuore aperto: «Ho chiesto scusa alla signora Falcone, le ho parlato della vergogna che provavo, di quanto mi fossi pentito. Ecco cosa mi ha risposto»

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Furgiuele: ho chiesto scusa per il linguaggio, mia moglie mi ha fatto riflettereDomenico Furgiuele, parlamentare della Lega e promotore del Comitato Remigrazione e Riconquista, ha chiesto scusa in Aula alla Camera per i toni...