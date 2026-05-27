Lukaku ha fatto pace con Ausilio Di Marzio | Hanno chiarito ieri | non parlavano dalla finale di Champions contro il City

Lukaku e Ausilio si sono incontrati e hanno chiarito i loro rapporti, secondo quanto riportato da Di Marzio. I due non si erano parlati dalla finale di Champions League contro il City. La discussione tra loro si è svolta ieri, portando a un riavvicinamento. Nessun dettaglio sui contenuti dello scambio, solo la conferma che hanno ripreso i rapporti.

di Andrea Greco Lukaku ha fatto pace con Ausilio, Di Marzio: «Hanno chiarito ieri: non parlavano dalla finale.». Segui le ultimissime. Nel corso del suo podcast per TMW, il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato la serata di ieri a Montecarlo, svoltasi in occasione del prestigioso evento per i 30 anni dalla fondazione dell’agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello, uno dei procuratori più influenti del panorama calcistico internazionale. Al di là del glamour e dei festeggiamenti, il vero retroscena della serata è la pace sorprendente tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter PAROLE – « I due non si... 🔗 Leggi su Internews24.com

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