Il Milan avrebbe tentato di ingaggiare Maresca, ma secondo Di Marzio l’allenatore ha già un accordo con il Manchester City. La trattativa tra i rossoneri e il tecnico in passato era stata sondaggiante, ma al momento non ci sono segnali di ripresa. Nessuna conferma ufficiale né da parte del club né dal tecnico. La scelta sembra ormai indirizzata verso altre soluzioni.

Si prospettano dei giorni bollenti in Casa Milan. Dopo il terremoto di ieri, giornata che ha visto l'esonero di Massimiliano Allegri e gran parte della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno stringendo i tempi per trovare un sostituto del tecnico livornese. A parlare della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su SkySport 24: da Xavi a Iraola, passando per Maresca. “Il Milan si era mosso già settimana scorsa per incontrare diversi allenatori. Quindi evidentemente voleva cautelarsi qualora il Milan non fosse andato in Champions, magari pensare a prescindere a un nuovo allenatore. Ad esempio sappiamo di un tentativo in extremis per Maresca, che però ha già un impegno con il City che verrà ufficializzato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tentativo per Maresca? Di Marzio: “Ha già un impegno con il City”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È l’ultima settimana di Guardiola al City? Fugge dai cronisti, ma il club ha già pronto MarescaNell'ultima settimana di presunta permanenza al club, l'allenatore ha evitato più volte i commenti sulla sua posizione futura, scappando dai...

Maresca si era già accordato con il Manchester City quando lasciò il Chelsea?Secondo quanto si apprende, Enzo Maresca aveva già un accordo con il Manchester City prima di lasciare il Chelsea.

Temi più discussi: Moretto: La priorità per Moncada era e resta il Milan. Ha sul tavolo una proposta di rinnovo; Milan a caccia di un grande attaccante, Ceccarini: Il preferito di Allegri è Gonçalo Ramos; In caso di Champions League, scatterà il rinnovo automatico di Allegri fino al 2028, a circa sei milioni di euro; A RedBird non piacciono allenatori che vanno pubblicamente a chiedere acquisti o a criticare il mercato.

Tentativo in extremis del Milan per Maresca, ma il preferito resta Iraola: oggi nuovo incontro a Londra x.com

Ben Jacobs : Il Chelsea riceverà un indennizzo a causa del trasferimento di Enzo Maresca al #MCFC. Può iniziare indipendentemente da quando sarà concordato. Italiano personalmente approvato da Pep. Spurs, Real, Juventus e Milan hanno tutti contattato reddit

Milan, Champions League a rischio. Gene Gnocchi in esclusiva: Un disastro inaspettato. Il post Allegri? Voto MarescaRiusciranno i rossoneri a tenersi il quarto posto? Ne abbiamo parlato con il comico, cabarettista e presentatore da sempre attento al calcio e noto per aver tentato l'esordio in Serie A col Parma, a 5 ... sport.virgilio.it

Milan, retroscena su Gatti: tentativo in extremis di Tare, no secco della JuventusNuovo tentativo del Milan in extremis per il difensore centrale della Juventus Federico Gatti: no secco dei bianconeri. I rossoneri hanno cercato a lungo un nuovo rinforzo difensivo in questa sessione ... calciomercato.com