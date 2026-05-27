Luis Enrique ha allenato la Roma nella stagione 2011-12, ma il suo tentativo di portare il tiki-taka in Serie A si è concluso con un’esperienza fallimentare. La sua gestione non ha lasciato un’impronta significativa nel campionato italiano, a differenza di quanto stia facendo attualmente alla guida del PSG.

Luis Enrique ha allenato la Roma nella stagione 2011-12, ma non ha lasciato un gran segno in Serie A rispetto a quanto sta facendo di recente al Psg. Era la sua prima vera esperienza su una panchina di un club professionista, dopo essere stato per tre anni al Barcellona B. Luis Enrique voleva portare il tiki-taka a Roma. So Foot racconta che già nell’esperienza a Roma si era intravisto ciò che il tecnico sarebbe poi diventato, ovvero un allenatore disposto a sacrificare tutto per le proprie idee. La rivista francese ha raccolto la testimonianza di Leandro Greco, ex centrocampista giallorosso: “Ho conosciuto Gasperini, Ranieri e anche Spalletti, ma il migliore che abbia mai avuto è stato Luis Enrique, senza discussioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique voleva portare il tiki-taka in Serie A, So Foot racconta l’esperienza fallimentare alla Roma

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