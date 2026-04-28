PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A Luis Enrique vince 5-4 | si decide tutto a Monaco

Nel match di semifinale di andata della Champions League 2025-2026, il PSG ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco. La partita si è disputata a Parigi e ha visto protagonisti Kvara e Dembelé, mentre i bavaresi hanno tentato di recuperare nel secondo tempo. La qualificazione alla finale rimane aperta, con la gara di ritorno in programma a Monaco.

Il PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono aperta la qualificazione alla finale. Si decide tutto a Monaco di Baviera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico PSG-Bayern Monaco: Luis Enrique e Kompany giocano a scacchiPSG-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta... Formazioni ufficiali PSG Bayern Monaco, le scelte di Luis Enrique e Kompany per il match di Champions LeagueMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Psg-Bayern, gruppo al completo per Luis Enrique; Luis Enrique carica i suoi per il Bayern: Non c'è squadra migliore del Psg; Champions, Luis Enrique: Bayern forte ma non c'è una squadra migliore di noi del Psg; Luis Enrique a caccia del bis in Champions dopo l'Inter: La prima è stata un sollievo per tutti. PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a MonacoIl PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono ... fanpage.it PSG all'esame Bayern, la bestia nera della squadra di Luis Enrique in ChampionsIl PSG di Luis Enrique ha da sempre rapporto complesso con i club tedeschi e in particolare con il Bayern Monaco. Il bilancio è assolutamente. tuttomercatoweb.com Una partita senza alcun tipo di senso: L'intelligenza sesquipedale di Kane. La magica leggerezza di Kvara. Luis Enrique vestito come se dovesse andare a fare il giudice ad Amici. Gol come nelle partite della Nazionale Cantanti. Kompany in tribuna invece se - facebook.com facebook Luis Enrique carica i suoi per il #Bayern: "Non c'è squadra migliore del Psg" x.com