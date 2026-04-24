Italia deve riscoprire la difesa | il tiki-taka non è per tutti

In un intervento recente, l’ex calciatore e allenatore ha sottolineato come il calcio italiano debba rinnovare il suo approccio difensivo. Ha anche affermato che il tiki-taka, stile di gioco caratterizzato da passaggi rapidi e corti, non sia adatto a tutte le squadre italiane. La discussione si concentra sulle strategie da adottare per migliorare le prestazioni nazionali nel panorama internazionale.

"> Il Futuro del Calcio Italiano secondo Ruud Gullit. FIRENZE, ITALIA – 8 OTTOBRE 2024: Alessandro Bastoni dell’Italia osserva prima della sessione di allenamento della Nazionale al Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze. (Foto di Claudio VillaGetty Images) Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha lanciato un appello urgente al calcio italiano: “Tornate alle basi”. La celebre ex stella olandese ha espresso il suo disappunto per il declino della Nazionale, che non è riuscita a qualificarsi per tre edizioni consecutive della Coppa del Mondo. Gullit sottolinea l’importanza di riscoprire l’orgoglio nazionale e la tradizione difensiva che hanno caratterizzato il calcio italiano.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Italia deve riscoprire la difesa: il tiki-taka non è per tutti The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt Notizie correlate Leggi anche: Albertini: “In Italia scimmiottiamo il tiki taka. Nel mio Barcellona si saltava l’uomo, qua il gioco è lento” L’Italia deve trovare fondi per la difesa, ne va la sua stessa sopravvivenza. Scrive SisciCon grande umiltà e prudenza bisogna dire che il deficit di bilancio al 3,1% e quindi le difficoltà ad aumentare il bilancio della difesa sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Camillo Benso, lo svizzero che fece l'Italia; La città dei cortili in Italia: qui troverai angoli segreti meravigliosi, tutti da scoprire; Quando un Papa americano ci fa riscoprire europei; Comunali a Reggio, dal mondo cattolico alcuni consigli ai candidati a sindaco. In Italia un sacco di gente deve pagare per le cure mediche perchè stiamo sistematicamente sotto-investendo nel sistema sanitario nazionale. La priorità di ogni governo - qualunque sia il suo colore politico, - dovrebbe essere investire nel nostro SSN, una co x.com POLITICA ITALIA - Sulla crisi energetica "l'Europa deve essere più coraggiosa". Così la premier Meloni, a Cipro per il summit informale Ue, parlando con i cronisti. https://www.ecovicentino.it/politica-italia/crisi-energia-meloni-ue-poco-coraggiosa/ - facebook.com facebook