L’ufficio di San Giovanni in Marignano riapre dopo i lavori del progetto Polis
L’ufficio postale di San Giovanni in Marignano ha riaperto martedì 26 maggio, dopo essere stato chiuso per lavori di ristrutturazione. La riapertura segue le operazioni di ammodernamento realizzate secondo il progetto Polis. L’edificio ora presenta spazi rinnovati e migliorati, pronti per accogliere gli utenti. La struttura è stata resa accessibile e funzionale, con interventi che hanno interessato gli ambienti interni e l’esterno.
Ha riaperto martedì 26 maggio l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di San Giovanni in Marignano, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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