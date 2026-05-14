Poste chiude per lavori l’ufficio di Miramare Riapre invece San Giovanni in versione Polis
Da lunedì 18 maggio a lunedì 25 maggio, l’ufficio postale di Miramare, situato in via Marconi 113, sarà chiuso per lavori di manutenzione legati all’impianto di condizionamento. Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere ai servizi presso questa sede. Nel frattempo, l’ufficio di San Giovanni sarà aperto in una nuova versione denominata “Polis”, senza specificare eventuali variazioni negli orari di apertura.
Da lunedì 18 a lunedì 25 maggio l’ufficio postale di Miramare, in via Marconi n.113, resterà chiuso per lavori interni che andranno a migliorare l’impianto di condizionamento. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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