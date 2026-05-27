Lucchese - La dichiarazione d’amore Brunori | La Pantera è già nel mio cuore

Lunedì pomeriggio si è celebrato il 121° anniversario della nascita della squadra di calcio, con una cerimonia dietro il coro di San Michele. L’amministrazione comunale ha collocato una targa commemorativa in ricordo della fondazione avvenuta nel 1905. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato il proprio affetto per la squadra, affermando che “la Pantera è già nel mio cuore”. La festa ha coinvolto tifosi e cittadini presenti in piazza.

I 121 anni della Pantera sono stati celebrati lunedì pomeriggio, dietro il coro di San Michele, dove l’amministrazione comunale ha posto una targa in ricordo, appunto, della nascita della Lucchese, il 25 maggio del 1905. Nonostante i 30 gradi all’ombra, un gruppo di tifosi ha assistito alla breve cerimonia, cui erano presenti: il vicesindaco Barsanti, il patron Matteo Brunori e Massimo Morgia, Lucio Nobile in rappresentanza del Panathon, nonché alcuni ex rossoneri del passato, oltre a Moreno Micheloni. "La nuova società – ha detto nel suo intervento Fabio Barsanti – ha mantenuto ciò che aveva promesso al momento del suo arrivo a Lucca, dopo l’ennesimo fallimento ed ha manifestato l’intenzione di voler andare avanti con un’ adeguata programmazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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