La società della Lucchese sta pianificando il futuro della squadra, con Brunori che punta a rafforzare la Pantera in tutti i settori. Attualmente, la squadra si sta concentrando sugli ultimi incontri necessari per ottenere la certezza della promozione in serie D, prevista entro poche settimane. Intanto, l’organizzazione si muove per prepararsi alle sfide che arriveranno dopo la conclusione di questa stagione.

Mentre la squadra è impegnata nella conquista degli ultimi punti utili per conquistare la certezza matematica della serie "D" – che dovrebbero arrivare nel giro di due-tre domeniche –, la società sta già lavorando per il domani, ormai alle porte. Lo ha ribadito con grande chiarezza il "patron" rossonero, Matteo Brunori, sempre più calato nella realtà lucchese e, per questo motivo, apprezzato dalla tifoseria, intervenendo ad una trasmissione sportiva di "Gazzetta Lucchese". A differenza della scorsa estate, quando in poco tempo fu attrezzata una squadra che è stata, poi, potenziata in corso d’opera, con acquisti mirati, quest’anno, visto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - La strategia della società. Brunori vuole una Pantera forte a 360 gradi

Articoli correlati

Lucchese - Real Forte Querceta. La Pantera s’impone di corto musoLucchese 1 Real Forte Querceta 0 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (29’ st Palma), Del Rosso, Russo; Riad,...

Leggi anche: Lucchese - Derbissimo spartiacque. La Pantera vuole staccare le Zebre

Tutto quello che riguarda Lucchese La strategia della società...

Temi più discussi: Nevio Lucchese, morto l'ex presidente del gruppo Sile Folk; Meloni e la guerra che non sa giudicare: quando la subalternità diventa vergogna; Olimpiadi della Matematica. Il Duca d’Aosta protagonista. Studenti alle finali nazionali; Lucca, spunta l’intenzione del Nottingham Forest sul riscatto: cosa filtra.

Lucchese - The company's strategy. Brunori wants a Pantera that is all-round strong.On live TV, the boss confirmed the seriousness of his plans for the immediate future and beyond. The sports center is crucial. sport.quotidiano.net

La Lucchese torna alla Viareggio CupRossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria ... gazzettalucchese.it

Giornata 1 - Girone 3 Viareggio Cup: U.Y.S.S. New York-Lucchese 1-1 - facebook.com facebook