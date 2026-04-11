Elodie e Franceska hanno condiviso sui social una dichiarazione d’amore, scrivendo “Amore mio” su Instagram. La coppia sembra vivere la relazione con naturalezza, senza nascondersi, e i loro post testimoniano un legame solido e consolidato. Entrambe sono figure pubbliche e il loro rapporto è diventato di pubblico dominio attraverso i social media, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Elodie e Franceska. Un legame ormai fortissimo, vissuto alla luce del sole dalla cantante e dalla ballerina. E su Instagram le due sembrano più felici che mai fra abbracci, sguardi complici e dichiarazioni d’amore. Elodie e Franceska innamorate su Instagram: la dedica romantica. Gli ultimi scatti pubblicati da Elodie su Instagram raccontano una nuova pagina della sua vita. Quella vissuta accanto a Franceska con cui il legame è ormai fortissimo. Un amore cresciuto fra i palchi dei concerti e i backstage, fatto di viaggi, sorrisi e grande complicità. Ma anche di gesti semplici, come la dichiarazione d’amore apparsa sotto il post di Elodie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Franceska, la dichiarazione romantica su Instagram: “Amore mio”

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