Il portale sportivo del New York Times ha inserito una squadra tra le peggiori della Premier League nella stagione in corso, definendola “disastroso”. La valutazione si basa sui 189 trasferimenti effettuati, ordinati dal più scarso al migliore in termini di rendimento in campo. La squadra in questione è quella di Lucca, che si trova tra le peggiori della classifica stilata dall’analisi.

Athletic, portale sportivo del New York Times, ha classificato i 189 trasferimenti in Premier League di questa stagione, dal peggiore al migliore in termini di rendimento in campo. Tra questi, c’è anche Lorenzo Lucca, che a gennaio è arrivato in prestito al Nottingham Forest dal Napoli. Il centravanti ha disputato solo 4 presenze in Premier e ha segnato una rete. Lucca massacrato, in Premier è stato definito “disastroso”. Lucca è stato inserito al 167esimo posto: Prime impressioni: alto due metri, svetterà sui nuovi compagni di squadra e praticamente sull’intera città di Nottingham, ma Lucca è davvero forte, considerando che questa stagione ha segnato solo un gol in campionato con il Napoli? Verdetto: no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca tra i peggiori della Premier, il New York Times lo definisce “disastroso”

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