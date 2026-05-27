I peggiori XI della Premier League | il flop della tua squadra ce la fa?

Notizia in breve

Durante la stagione della Premier League si sono evidenziate alcune formazioni considerate tra le peggiori, spesso composte da giocatori che hanno avuto performance deludenti. La classifica dei peggiori undici include elementi di diverse squadre, con alcuni calciatori che hanno accumulato molteplici errori e insufficienze. Tra le squadre che hanno subito le maggiori difficoltà ci sono anche quelle che si sono trovate in fondo alla classifica, con risultati meno soddisfacenti rispetto alle aspettative iniziali.