I peggiori XI della Premier League | il flop della tua squadra ce la fa?
Durante la stagione della Premier League si sono evidenziate alcune formazioni considerate tra le peggiori, spesso composte da giocatori che hanno avuto performance deludenti. La classifica dei peggiori undici include elementi di diverse squadre, con alcuni calciatori che hanno accumulato molteplici errori e insufficienze. Tra le squadre che hanno subito le maggiori difficoltà ci sono anche quelle che si sono trovate in fondo alla classifica, con risultati meno soddisfacenti rispetto alle aspettative iniziali.
2026-05-27 15:43:00 Ecco quanto riportato poco fa: È stata un’altra stagione intrigante della Premier League con diverse storie di spicco, tra cui i campioni dell’Arsenal e le sorprese delle qualificazioni europee Bournemouth e Sunderland, per citarne solo tre. Individualmente, è stata una campagna memorabile per artisti del calibro di Bruno Fernandes, Declan Rice e Gabriel, ma non è stata una navigazione facile per tutti. Qui diamo uno sguardo ai nostri peggiori XI della Premier League per la stagione 202526: PORTIERE. Guglielmo Vicario (Tottenham) Statistica chiave: ha avuto i peggiori -5,5 gol evitati in Premier League rispetto a xGOT subiti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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