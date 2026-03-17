Il New York Times ha pubblicato una lista dei giocatori considerati più sottovalutati al mondo in questo momento, includendo tra gli altri Lobotka e Osimhen. La selezione si basa su una valutazione delle loro prestazioni e del riconoscimento ricevuto nel calcio internazionale. La pubblicazione mira a evidenziare alcuni talenti che, secondo il quotidiano, non ricevono l’attenzione che meritano.

Il New York Times ha scelto quelli che secondo loro sono i giocatori più sottovalutati del mondo in questo momento. E dentro questa eccellenza sottostimata c’è anche un po’ di Napoli. Il Napoli presente, con Lobotka, e il Napoli passato con Osimhen. Ah, c’è pure Mimmo Berardi. Di Lobotka scrivono (James Horncastle): “Credo che dipenda da cosa intendiamo per sottovalutato. Alcuni giocatori non vengono apprezzati a dovere, in modo del tutto ingiustificato. Molti osservatori sembravano sminuire Domenico Berardi perché non riuscivano a capire perché avesse iniziato gli Europei del 2020, posticipati a causa della pandemia, al posto di Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il New York Times mette Lobotka (e Osimhen) tra i giocatori più sottovalutati del mondo

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Il New York Times mette #Lobotka (e #Osimhen) tra i giocatori più sottovalutati del mondo "Lobotka dovrebbe giocare nel #Barcellona. Osimhen è troppo forte per stare in Turchia". Nella lista c'è anche Mimmo #Berardi, che "ha un rendimento come #Vinicius" - facebook.com facebook

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