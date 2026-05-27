La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di un operaio di 30 anni, avvenuta il 26 maggio in un'azienda di Altopascio. La vittima è stata travolta da una pressa caduta. È stata disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso. Indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità.

LUCCA – La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Giacomo Pucci, l’operaio di 30 anni morto ieri, 26 maggio 2026, travolto da una pressa cadutagli addosso in un’azienda di Altopascio. In previsione dell’autopsia, disposta per venerdì 29 maggio, dovrebbero essere notificati degli avvisi di garanzia. Al vaglio degli investigatori, il modello organizzativo dell’impresa. La procura ha incaricato dell’esame il medico legale Stefano Pierotti. Le indagini sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Nord Ovest che già ieri hanno posto sotto sequestro l’area dell’azienda dove c’è stato l’infortunio mortale sul lavoro, la pressa e il transpallet – un muletto basso – che la vittima avrebbe usato per movimentare la pressa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca, morte di Giacomo Pucci: inchiesta per omicidio colposo. Disposta l’autopsia

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