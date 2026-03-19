Chiede soldi con insistenza davanti al supermercato carabinieri gli trovano addosso 4mila euro e un coltello

A Vipiteno, in provincia di Bolzano, un uomo ha chiesto soldi con insistenza davanti a un supermercato. I carabinieri, intervenuti su segnalazione, hanno trovato addosso all’individuo oltre 4mila euro e un coltello con lama di circa 8 centimetri. L’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo comportamento.

L'episodio ha Vipiteno, in provincia di Bolzano, dove l'atteggiamento dell'uomo ha richiamato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che gli ha trovato addosso oltre 4mila euro e un coltello con una lama di circa 8 cm. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chiede con insistenza soldi ai passanti: la polizia locale ferma uno straniero senza permesso di soggiornoNell’ambito delle attività di vigilanza nelle cosiddette “zone rosse”, la Polizia Locale di Parma ha recentemente individuato nel quartiere di San... Vede i carabinieri e getta una canna, ma ciò che gli trovano addosso è pure peggioSi stava fumando (probabilmente, o forse l’aveva fumata poco prima) una canna nel parcheggio sotterraneo del Conad in via Mainardo quando, alla vista... Aggiornamenti e notizie su Chiede soldi Discussioni sull' argomento Aggressione all’alba alla Baraccola, chiede un passaggio e scoppia la lite: giovane in ospedale; Non è la nostra guerra. Gli alleati Nato respingono il comando di Trump su Hormuz; Trump vuol trascinare la Nato in guerra: Ci supporti nello Stretto di Hormuz. Il no di Meloni e dell'Ue; Cronaca. Imola, cliente chiede bonifico urgente da quasi 100mila euro: il personale della banca sventa la truffa. Arrestato dai carabinieri della sezione radiomobileSassari Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il padre 64enne, nella loro abitazione di via Ciusa. La violenza del giovane è esplosa dopo aver chiesto con insistenza al genit ... lanuovasardegna.it Misterhelmet Magazine. . Il team chiede più soldi per più lavoro, ma l'altra parte offre solo visibilità. Rifiuto del contratto e nessuna firma. Stallo totale. #contratti #negoziazioni #visibilità #denaro #diritti #misterhelmet - facebook.com facebook Il presidente federale, facendo leva sulla normativa europea, chiede al governo italiano i soldi derivanti dalle scommesse: "In sostanza, il diritto di scommessa trasformerebbe il betting da una minaccia etica a motore finanziario di sviluppo dei vivai e porterebb x.com