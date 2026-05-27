lovaglio rilancia il risiko bancario tutte le strade conducono a siena

L’amministratore delegato di un istituto bancario ha partecipato al consiglio nazionale di un sindacato dei bancari, confermando la sua posizione e la volontà di mantenere Mediobanca nel suo controllo. A un mese dalla nomina ufficiale, ha espresso fiducia nel percorso intrapreso, senza lasciarsi influenzare dalle tensioni interne. Durante l’incontro ha ribadito la strategia di rafforzamento e consolidamento del gruppo, senza indicare cambiamenti imminenti.

A un mese dal consiglio che lo ha confermato amministratore delegato dopo una battaglia assembleare tutt’altro che rituale, Luigi Lovaglio si presenta al consiglio nazionale della Uilca. Il messaggio è di destinato a lasciare il segno nel lessico del risiko bancario italiano. La cornice è Venezia. Sul tavolo ci sono governance, stabilità, relazioni industriali. Ma, soprattutto, c’è il futuro della banca senese, dentro una fase che somiglia sempre più a una partita a scacchi giocata su più tavoli. Lovaglio ostenta tranquillità. Nessuna tensione, nessuna ombra lunga sulle dimissioni di Fabrizio Palermo, che avevano alimentato il sospetto di crepe nella maggioranza del consiglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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