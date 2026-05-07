Caos Monte Paschi di Siena | dimissioni in Cda e l'inchiesta sul risiko bancario arriva in Parlamento

In seguito alle recenti tensioni all’interno di Monte dei Paschi di Siena, il consigliere Fabrizio Palermo ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, l’inchiesta sul risiko bancario è approdata in Parlamento, mentre l’amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato riconfermato nel suo ruolo, nonostante le vicende accese che hanno coinvolto la banca negli ultimi mesi.

Il consigliere di Monte dei Paschi di Siena Fabrizio Palermo si dimesso: è l'ultima svolta nelle vicende turbolente che hanno coinvolto la banca, dal risiko bancario alla rielezione a sorpresa dell'ad Luigi Lovaglio. Ora proprio quella scalata è al vaglio degli inquirenti: hanno chiesto al Parlamento l'autorizzazione a usare alcune chat in cui si citano parlamentari e ministri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Reuters: “La Bce ha delle riserve sul candidato amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena”Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena non ha convinto la Banca centrale europea che, secondo quanto riferisce l’agenzia... Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena: esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad LovaglioDopo il ritiro delle deleghe, la guerra legale: Mps fa terra bruciata intorno all’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio che, dopo essere stato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Le Borse ignorano il caos a Hormuz: Wall Street fa nuovi record, Piazza Affari spinta da Unicredit; Mps, caos in cda: Fabrizio Palermo si dimette, avanza Caltagirone junior. Tag: monte dei paschi di sienaIl Monte dei Paschi di Siena ha aggiornato il calendario finanziario per l’esercizio 2026 Il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che il nuovo consiglio di amministrazione dell'istituto ha ... soldionline.it Monte Paschi, Consob, politica e mercatoTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. La straordinaria conclusione dell’assemblea di Monte Paschi, con la vittoria di Luigi ... corriere.it Nuova governance e subito un caso sulle strategie per Banca Monte dei Paschi di Siena. Dopo le nomine al vertice con Luigi Lovaglio confermato amministratore delegato e Cesare Bisoni nuovo presidente, emergono indiscrezioni su una possibile cessione - facebook.com facebook