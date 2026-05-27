La Lotus Emira, coupé britannica, ha ridotto il suo peso e aumentato di 20 cavalli la potenza del motore a benzina a quattro cilindri. Ora, questa versione è la più potente mai prodotta dal marchio.

"Riduci il peso e la complessità." La filosofia progettuale del fondatore Colin Chapman torna in auge sulla rinnovata Lotus Emira, più leggera e potente rispetto alla versione lanciata nel 2021. Il brand britannico controllato da Geely ha annunciato l'apertura degli ordini per la Emira 420 Sport, al vertice delle prestazioni tra le creature costruite ad Hethel. Almeno fino a quando lo storico stabilimento nel Norfolk non inizierà a sfornare la nuova generazione di sportive ibride plug-in, a partire dalla Esprit attesa nel 2028. Come indica la sigla, la nuova Emira vanta 420 Cv e 500 Nm di coppia erogati dal 4 cilindri turbo 2.0 di origine Amg, tanti da poter archiviare lo sprint da 0 a 100 in circa 3,9 secondi e di superare i 300 kmh di velocità massima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotus Emira: dieta, muscoli e benzina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dieta dei Monti Lattari, arriva il protocollo per un modello alimentare declinazione territoriale della dieta mediterraneaÈ stato presentato un nuovo protocollo che definisce un modello alimentare specifico per i Monti Lattari, basato sulla tradizione della dieta...

Gasolio e benzina in calo in autostrada. In Campania la benzina diminuisce meno delle atteseIn autostrada, i prezzi di gasolio e benzina sono in calo, anche se in Campania la diminuzione della benzina è più contenuta rispetto alle...

Lotus Emira 420 Sport è la più potente e leggera mai realizzata ad HethelLotus amplia la gamma Emira con la nuova 420 Sport, versione che la casa automobilistica britannica definisce come la più potente, leggera ed evoluta dal punto di vista aerodinamico mai realizzata sul ... ansa.it

Lotus Emira 420 Sport: la coupé inglese ora è ancora più estremaLotus amplia la gamma Emira svelando la 420 Sport, nuova versione top di gamma della coupé di Hethel che riafferma la vocazione sportiva del marchio britannico presentandosi come la Emira più leggera, ... motorionline.com