In autostrada, i prezzi di gasolio e benzina sono in calo, anche se in Campania la diminuzione della benzina è più contenuta rispetto alle aspettative. Secondo l’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gasolio è sceso da 2,190 euro al litro, ma i dati relativi alla benzina non sono ancora completi. La variazione si registra in un contesto di fluttuazioni dei costi dei carburanti.

Prezzi dei carburanti finalmente in calo. Dopo il via libera da parte del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto accise, che prevede la riduzione, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, della tassazione su gasolio, benzina e Gpl (25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il Gpl), e dopo che Mister Prezzi, ovvero il Garante presso il ministero delle Imprese, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista di chi, dalle prime verifiche, non ha ridotto i prezzi, il report redatto dall’Osservatorio del Mimit, aggiornato a venerdì 20 marzo, mette in evidenza per le autostrade una diminuzione dei valori, con la sola eccezione del metano, che ha registrato un leggero aumento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gasolio e benzina in calo in autostrada. In Campania la benzina diminuisce meno delle attese

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