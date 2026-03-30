Parità di genere e lotta alla violenza | la nostra Asl fa sempre scuola

Nell’auditorium dell’ospedale Misericordia si è tenuto un convegno dedicato alla strategia di diversità, equità e inclusione promossa dall’azienda sanitaria della regione. Oltre 250 partecipanti, tra dirigenti, professionisti e rappresentanti istituzionali, hanno assistito all’evento, che ha affrontato temi legati alla parità di genere e alla prevenzione della violenza. È stato un momento di confronto tra figure del settore e stakeholder locali.

Si è svolto nell’auditorium dell’ospedale Misericordia il convegno "DE&I Strategy: Il percorso dell’Azienda Usl Toscana sud est", che ha visto la partecipazione di oltre 250 tra dirigenti, professionisti e professioniste, rappresentanti istituzionali e stakeholder del territorio. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora regionale alla Sanità Monia Monni, il direttore generale Marco Torre e la responsabile scientifica del progetto, DE&I manager Vittoria Doretti hanno aperto i lavori sottolineando il valore strategico della "Diversity, Equity & Inclusion" per l’Azienda. Nel corso della mattina,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prezzi al consumo dell’elettricità aggiustati a parità di potere d’acquisto. Indovina un po’ in bolletta paga 290 €/MWh (più di ) e non 14. Sanchez è un bugiardo. Paesi ad alta intensità hanno in media bollette più basse ( ), anche s x.com