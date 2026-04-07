Una donna ha affrontato una diagnosi di tumore ai polmoni adottando la cosiddetta “regola del 3”, che consiste nel chiedere tre pareri medici diversi. Ha condiviso la sua esperienza e supportato altre donne malate attraverso il collettivo delle 0048 a Varese, contribuendo a diffondere l’importanza di verificare le diagnosi e di cercare più opinioni mediche durante il percorso di cura.

Margherita ha trasformato una diagnosi di tumore ai polmoni in un percorso di rinascita, promuovendo l’importanza di richiedere più pareri medici e sostenendo altre donne malate attraverso il collettivo delle 0048 a Varese. Il punto di svolta per Margherita è arrivato con un intervento chirurgico per rimuovere un polmone, avvenuto il 23 maggio 2019. Tale evento rappresenta per lei l’inizio di una nuova esistenza, definita come la sua terza vita, dopo aver affrontato un ciclo terapeutico che ha compreso immunoterapia, radioterapia e chemioterapia. Questa esperienza ha generato un cambiamento profondo nella percezione del tempo e nelle priorità personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore ai polmoni: la “regola del 3” che ha salvato Margherita

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