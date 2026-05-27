Lotta al granchio blu Riccione arruola i polipi per combattere i voraci crostacei
A Riccione sono iniziati interventi contro il granchio blu, coinvolgendo i polipi per contenere la proliferazione dei crostacei. Questa operazione segue analisi condotte dall’associazione Blennius sull’ecosistema marino vicino alle barriere soffolte tra Misano e piazzale Roma. La prima fase si è svolta martedì e fa parte di una serie di interventi programmati per gestire la presenza del granchio blu in quella zona costiera.
Nella mattinata di martedì ha preso il via la prima di una serie di interventi a seguito delle analisi svolte dall’associazione Blennius dell’ecosistema sottomarino che si sviluppa in prossimità delle barriere soffolte nel tratto di costa compreso tra Misano e piazzale Roma a Riccione. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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