Lotta al granchio blu Riccione arruola i polipi per combattere i voraci crostacei

Notizia in breve

A Riccione sono iniziati interventi contro il granchio blu, coinvolgendo i polipi per contenere la proliferazione dei crostacei. Questa operazione segue analisi condotte dall’associazione Blennius sull’ecosistema marino vicino alle barriere soffolte tra Misano e piazzale Roma. La prima fase si è svolta martedì e fa parte di una serie di interventi programmati per gestire la presenza del granchio blu in quella zona costiera.