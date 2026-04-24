Da gambero a granchio? Lo studio sulla carcinizzazione nei crostacei | la camminata laterale si è evoluta solo una volta

Uno studio recente analizza la carcinizzazione nei crostacei, un processo evolutivo in cui numerose specie hanno sviluppato forma e caratteristiche simili a quelle dei granchi. La ricerca evidenzia che questa trasformazione si è verificata una sola volta nel corso dell'evoluzione, anche se molte specie hanno adottato questa conformazione in modo indipendente. La caratteristica più evidente di questa evoluzione è la camminata laterale, presente in diversi crostacei con caratteristiche simili.