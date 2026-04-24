Da gambero a granchio? Lo studio sulla carcinizzazione nei crostacei | la camminata laterale si è evoluta solo una volta
Uno studio recente analizza la carcinizzazione nei crostacei, un processo evolutivo in cui numerose specie hanno sviluppato forma e caratteristiche simili a quelle dei granchi. La ricerca evidenzia che questa trasformazione si è verificata una sola volta nel corso dell'evoluzione, anche se molte specie hanno adottato questa conformazione in modo indipendente. La caratteristica più evidente di questa evoluzione è la camminata laterale, presente in diversi crostacei con caratteristiche simili.
Molti crostacei hanno evoluto indipendentemente una forma simile ai granchi, un fenomeno conosciuto come carcinizzazione. Tuttavia, secondo un nuovo studio la loro tipica camminata laterale è comparsa una sola volta nel corso dell’evoluzione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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