L'orso Libero sta bene | era stato trovato un mese fa con un laccio al collo in Abruzzo
Un mese dopo essere stato trovato con un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, l'orso marsicano Libero si trova in buona salute e si muove nuovamente nei boschi della zona.
L'orso marsicano Libero, salvato un mese fa da un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, sta bene ed è tornato a muoversi nei boschi. È stato ripreso dalle fototrappole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SUPER BEAR ADVENTURE NASCONDE un SEGRETO SPAVENTOSO
Notizie e thread social correlati
Orso marsicano salvato da un laccio in Abruzzo: gli stringeva il collo da settimaneUn orso bruno marsicano è stato soccorso in Abruzzo dopo settimane di tentativi di aiuto.
Cane trovato con un laccio stretto al collo, scatta il salvataggio a Cellamare: "Non riusciva a respirare"A Cellamare un cane è stato trovato con un laccio stretto al collo, che gli impediva di respirare normalmente e aveva causato un edema alla testa.
Temi più discussi: L’orso Libero sta bene: era stato trovato un mese fa con un laccio al collo in Abruzzo; L’orso Libero sta bene; L'orso e noi, incontro al Palamonti Bergamo; Andrea Boscherini: Il bosco non deve far paura. L'animale più pericoloso? La zecca. Orso e lupo ci evitano.
Per settimane ha vissuto con un laccio d’acciaio stretto al collo, che gli provocava ferite sempre più gravi. Poi, dopo quasi un mese di tentativi, è arrivato il momento decisivo: nella notte del 24 aprile, un #orso marsicano di 193 kg – ribattezzato Libero – è stat facebook
L’orso Libero sta beneDopo settimane di silenzio e attesa, le fototrappole restituiscono una notizia che sa di sollievo: l’orso marsicano salvato a Civitella Roveto si è ripreso e sta bene ... laquilablog.it
L’orso Libero sta bene: era stato trovato un mese fa con un laccio al collo in AbruzzoL'orso marsicano Libero, salvato un mese fa da un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, sta bene ed è tornato a muoversi nei boschi ... fanpage.it
#Bastacaccia - Results on X | Live Posts & Updates x.com