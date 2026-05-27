L'orso Libero sta bene | era stato trovato un mese fa con un laccio al collo in Abruzzo

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mese dopo essere stato trovato con un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, l'orso marsicano Libero si trova in buona salute e si muove nuovamente nei boschi della zona.

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L'orso marsicano Libero, salvato un mese fa da un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, sta bene ed è tornato a muoversi nei boschi. È stato ripreso dalle fototrappole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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