L'orso Libero sta bene | era stato trovato un mese fa con un laccio al collo in Abruzzo

L'orso marsicano Libero, salvato un mese fa da un laccio d'acciaio al collo in Abruzzo, sta bene ed è tornato a muoversi nei boschi. È stato ripreso dalle fototrappole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SUPER BEAR ADVENTURE NASCONDE un SEGRETO SPAVENTOSO

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