Orso marsicano salvato da un laccio in Abruzzo | gli stringeva il collo da settimane

Un orso bruno marsicano è stato soccorso in Abruzzo dopo settimane di tentativi di aiuto. L’animale aveva un laccio metallico attorno al collo, che gli stringeva da tempo. La vicenda ha portato sul posto le forze di polizia e i servizi di emergenza, che hanno lavorato per rimuovere il pericolo dall’animale. La vicenda è stata segnalata da alcuni cittadini che avevano notato l’orso con il laccio.

Un orso bruno marsicano è stato salvato in Abruzzo dopo settimane di tentativi: aveva un laccio metallico al collo. Un intervento riuscito, mentre cresce l’allarme bracconaggio dopo la morte nel Parco di almeno 18 lupi e altri animali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicanoCe ne sono circa 60 esemplari, che scorrazzano nei boschi dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise. Strage di lupi nel Parco: il veleno minaccia l’orso marsicano? Cosa sapere Diciannove animali morti per veleno tra Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un orso marsicano è stato salvato da un laccio d'acciaio al collo, che rischiava di ucciderlo: la storia di Libero; Orso ferito da un laccio salvato nel Parco e rimesso in libertà; ORSO COL CAVO D’ACCIAIO AL COLLO SALVATO NEL PARCO; Salvano un orso da un laccio al collo, ora si chiama 'Libero'. Orso marsicano salvato da un laccio in Abruzzo: gli stringeva il collo da settimaneUn orso bruno marsicano è stato salvato in Abruzzo dopo settimane di tentativi: aveva un laccio metallico al collo ... fanpage.it Un orso marsicano è stato salvato da un laccio d’acciaio al collo, che rischiava di ucciderlo: la storia di LiberoUn orso marsicano intrappolato in un laccio d'acciaio è stato salvato dal Parco Nazionale d'Abruzzo: si chiama Libero, pesa 193 kg e oggi è vivo. greenme.it Il personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha liberato un orso marsicano maschio che era rimasto intrappolato per settimane a Civitella Roveto. L’orso si chiama Libero. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, alle 2. 45, dopo quasi un mese di tentati - facebook.com facebook Un orso marsicano è stato salvato da un laccio d’acciaio al collo, che rischiava di ucciderlo: la storia di Libero x.com