Cane trovato con un laccio stretto al collo scatta il salvataggio a Cellamare | Non riusciva a respirare

A Cellamare un cane è stato trovato con un laccio stretto al collo, che gli impediva di respirare normalmente e aveva causato un edema alla testa. Sul posto sono intervenuti i volontari che hanno soccorso l’animale, che appariva in condizioni critiche. La polizia ha avviato accertamenti per verificare le modalità e le eventuali responsabilità legate a quanto accaduto.

Trovato con un laccio stretto intorno al collo, tanto da provocargli anche difficoltà a respirare, e con un edema della testa, forse causato dalla stessa corda che gli serrava la gola. Ad accorgersi del povero cane, che vagava in strada a Cellamare, è stata una ragazza, che ha subito lanciato.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate VIDEO | Cane disperso da 5 giorni: trovato in un pozzo, le commoventi immagini del salvataggioStoria a lieto fine martedì mattina, quando i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Genova, in via Stassano (zona Branega), per soccorrere... Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: È apparsa dal nulla e si è unita a noi: così il cane Caramelinha ha scelto la sua nuova famiglia; Cosa succede se un adolescente vive con un cane: la scoperta scientifica sul legame invisibile tra microbi e umore; Una donna annega il cane nel bagno dell'aeroporto di Orlando; Ivan trova casa: dal box del rifugio a una nuova vita in famiglia. Trovato cane senza microchip in via delle SorgentiÈ stato trovato questa mattina in via delle Sorgenti all’altezza del civico 448 un cane maschio, meticcio di Maremmano, di colore bianco e con macchie marroncine sul muso e sulle orecchie, che vagava ... livornopress.it Cane trovato sulla Romea. Le indagini: non è stato lanciatoRavenna, 9 dicembre 2025 – Risolto in un amen il giallo del cane trovato sulla Romea: l’animale non è mai stato abbandonato, né lanciato da un’auto in corsa. Le indagini avviate domenica dalla Polizia ... ilrestodelcarlino.it Dallapartedeglianimali. . PARIDE è un dolce #cane di tre anni trovato #randagio dai volontari di un rifugio. Il recupero è stato difficile, ma alla fine ci sono riusciti: ora è buono, dolce e giocoso! Cerca casa per sempre Per lui chiamate Rifugio del Cane San Fr facebook