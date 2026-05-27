L’oro di Miles Una settimana di concerti inediti

Rai Radiotre dedica una settimana di programmazione a Miles Davis, in occasione dei cento anni dalla nascita del trombettista. La programmazione include concerti inediti e approfondimenti sulla sua carriera. La commemorazione si svolge con eventi radiofonici che evidenziano il ruolo di Davis nel jazz e la sua influenza sulla musica moderna. La settimana speciale si concentra su registrazioni rare e interviste, offrendo un viaggio nella vita e nelle opere del musicista.

Cento anni fa nasceva Miles Davis e Rai Radiotre dedica una settimana di programmazione al grande trombettista. Stasera alle 20.30 Radiotre Suite manderà in onda un concerto inedito offerto dal circuito EBU: quello della Yleisradio (YLE) all’interno della Kulttuuritalolla, Helsinki (Finland) registrato il 1° novembre del 1967, con protagonista un quintetto strabiliante: Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Inoltre, sabato 30 maggio Battiti proporrà uno speciale realizzato in occasione del trentennale dalla morte dal titolo Sketches Of Miles, con Enrico Rava, Rob Mazurek, Mirko Cisilino, Claudio Donà, Luciano Linzi, Roberto Masotti, Enrico Merlin, Luca Ragagnin e Claudio Sessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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