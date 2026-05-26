Sette persone bloccate da una settimana in una grotta allagata | stavano cercando oro
Sette persone sono rimaste intrappolate una settimana fa in una grotta allagata e priva di luce in Laos. Le autorità stanno cercando di soccorrerle, mentre le condizioni all’interno sono difficili a causa dell’acqua e dell’oscurità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni attuali dei soccorritori. La situazione rimane critica e le operazioni di salvataggio sono in corso.
È corsa contro il tempo in Laos, dove sette persone sono bloccate da una settimana all'interno di una grotta allagata e totalmente al buio. Un gruppo di sommozzatori speciali, molti dei quali hanno partecipato allo spettacolare salvataggio dei giovani calciatori in Thailandia nel 2018, si è unito. 🔗 Leggi su Today.it
Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..
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