Sette persone bloccate da una settimana in una grotta allagata | stavano cercando oro

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sette persone sono rimaste intrappolate una settimana fa in una grotta allagata e priva di luce in Laos. Le autorità stanno cercando di soccorrerle, mentre le condizioni all’interno sono difficili a causa dell’acqua e dell’oscurità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni attuali dei soccorritori. La situazione rimane critica e le operazioni di salvataggio sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È corsa contro il tempo in Laos, dove sette persone sono bloccate da una settimana all'interno di una grotta allagata e totalmente al buio. Un gruppo di sommozzatori speciali, molti dei quali hanno partecipato allo spettacolare salvataggio dei giovani calciatori in Thailandia nel 2018, si è unito. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..

Video Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Intrappolate in una grotta da una settimana, corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos: il video

Maldive Morti 5 sub italiani. Fatale un’immersione a 50 metri. Stavano esplorando una grottaCinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle Maldive, dopo aver esplorato una grotta a circa 50 metri di profondità.

Temi più discussi: In Laos c'è una grande operazione per soccorrere sette persone bloccate in una grotta da quasi una settimana; Osama e Mohammed, i due egiziani che hanno aiutato a fermare l'uomo che ha travolto la folla a Modena; I pirati israeliani colpiscono ancora: bloccata la Flotilla con navi da guerra; Bloccate le pale eoliche, Fiorello contro il progetto a Orvieto.

sette persone bloccate daIn Laos c’è una grande operazione per soccorrere sette persone bloccate in una grotta da quasi una settimanaIn Laos, nel Sudest asiatico, sono in corso le operazioni per soccorrere sette persone bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata in una zona remota della provincia di Xaisomboun, nella pa ... ilpost.it

sette persone bloccate daLaos, operazioni in corso per salvare sette persone bloccate in una grottaSette persone sono bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata nel Laos ed è stata lanciata un'operazione di soccorso per cercare di trarle in salvo. Lo riportano media internazionali. Nell ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web