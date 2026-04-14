Tesoro musicale | 10.000 concerti inediti online tra Nirvana e Depeche Mode

Un archivio di oltre 10.000 registrazioni di concerti dal vivo, risalenti agli anni ’80 e ’90, è stato reso accessibile al pubblico grazie a una partnership con Internet Archive. La collezione include performance di band come Nirvana e Depeche Mode, offrendo un vasto patrimonio musicale inedito. Le registrazioni sono state recuperate e digitalizzate, permettendo agli appassionati di ascoltare sessioni live storiche e rare.

Un immenso tesoro sonoro, composto da oltre 10.000 registrazioni dal vivo raccolte a partire dalla metà degli anni ’80, è stato finalmente reso pubblico grazie a una collaborazione con Internet Archive. Il progetto nasce dalla dedizione decennale di Jacobs, che ha trascorso anni a documentare esibizioni musicali direttamente sotto i palchi, salvando materiale destinato alla degradazione fisica attraverso un meticoloso processo di digitalizzazione. L’operazione ha permesso di spostare l’immenso patrimonio custodito nelle mura domestiche di Jacobs verso una fruizione globale e gratuita. Tra le tracce disponibili si distinguono momenti storici...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro musicale: 10.000 concerti inediti online tra Nirvana e Depeche Mode Leggi anche: C’era una volta l’Hollywood: “L’urlo per Bowie, le top e la pipì dei Depeche Mode. La nostra forza: l’incoscienza” Netflix aprile 2026: 10 titoli chiave tra film e serie ineditiIl catalogo di aprile 2026 su Netflix si presenta come un mix di conferme consolidate e sperimentazioni audaci, con uscite che vanno dal cinema... 14 APRILE 1997 — 14 APRILE 2026 ULTRA... 29 anni di un disco che poteva non esistere... C'è un momento, nella storia dei depeche MODE, in cui tutto si interrompe... Non gradualmente... Di colpo... È il 1995... Alan Wilder, architetto sonoro, colonna vertebr - facebook.com facebook