Lorenzo Sonego ha perso al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Tommy Paul, testa di serie 24, con i punteggi di 6-3, 6-2, 6-4 in poco più di due ore. Dopo la partita, Sonego ha dichiarato che la sua condizione sta migliorando e che deve lavorare sulla continuità, in seguito a un infortunio.

Il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2026 si è fermato al secondo turno, travolto dalla solidità dell’americano Tommy Paul, testa di serie numero 24, che si è imposto con un netto 6-3 6-2 6-4 in poco più di due ore di gioco. Dopo la maratona vinta all’esordio contro Herbert, il torinese non è riuscito a ritrovare la stessa intensità né sul piano fisico né su quello tecnico, confermando un momento complicato: quella incassata a Parigi è infatti la sesta sconfitta nelle ultime sette partite disputate. Nel post-partita, però, Sonego ha provato a leggere la serata francese con lucidità, senza nascondere le difficoltà ma intravedendo anche qualche segnale incoraggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego: “La mia condizione sta crescendo, devo trovare continuità dopo l’infortunio”

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