Prima della partita tra Milan e Udinese, l’allenatore del Milan ha sottolineato l’importanza di una buona tecnica per affrontare la sfida. Ha parlato delle condizioni di Leao, affermando che sta migliorando la sua forma fisica. L’allenatore ha anche commentato brevemente sugli aspetti tattici che la squadra dovrà mettere in campo durante l’incontro. La partita si giocherà nel rispetto delle normative vigenti e senza pubblico presente.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Oggi la parola chiave è equilibrio? “Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due sconfitte, quindi in questi momenti non bisogna farsi travolgere dagli eventi ma, come abbiamo fatto, analizzare la partita. A Napoli abbiamo fatto una partita buona, una partita dove sicuramente sono stati bravi loro a portare il risultato dalla loro parte. Abbiamo recuperato dei giocatori, sappiamo che loro sono una squadra che a campo aperto ti può far male.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Allegri: “Bisognerà avere molta tecnica. Leao? Sta crescendo di condizione”

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