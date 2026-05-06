A Monfalcone si terrà un evento musicale con l’Orchestra del Conservatorio Tartini, composta da circa settanta musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Sarà presente una direttrice di fama internazionale che guiderà l’orchestra durante l’esibizione. L’evento vedrà la partecipazione di talenti musicali internazionali che si uniranno ai musicisti locali per un concerto sul palco della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i musicisti internazionali che si uniranno all'orchestra triestina?. Quale direttrice di fama mondiale guiderà i settanta musicisti sul palco?. Cosa aspettarsi dal repertorio che spazia da Verdi a Dvo?ák?. Come è possibile accedere al concerto con un biglietto da due euro?.? In Breve Programma con brani di Verdi, Puccini e Dvo?ák per il gran finale.. Oltre settanta musicisti tra studenti, docenti e professionisti della Academy di Novi Sad.. Biglietti al costo di 2,00 euro con previste aperture pomeridiane dell'8 al 10 maggio.. Direzione affidata a Silvia Massarelli con partecipazione di musicisti della Academy di Novi Sad.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone: Talenti in Scena con l’Orchestra del Conservatorio Tartini

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