Londra incendio in supermercato Kosher | 100 pompieri in campo
Un incendio ha coinvolto un supermercato Kosher nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra. Sul posto sono intervenuti circa 100 vigili del fuoco. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. L’intervento è ancora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali evacuazioni o danni strutturali.
(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato in un supermercato Kosher nel nord di Londra, nel quartiere di Golders Green. Per spegnerlo sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco, mentre le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. 'Kosher Kingdom' si presenta sul proprio sito internet come "il più grande supermercato Kosher in Europa", con una superficie. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
100 firefighters tackle huge blaze at Kosher supermarket in Golders Green
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