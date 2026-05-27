Londra incendio in supermercato Kosher | 100 pompieri in campo

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un supermercato Kosher nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra. Sul posto sono intervenuti circa 100 vigili del fuoco. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. L’intervento è ancora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali evacuazioni o danni strutturali.