Incendio in un capanno | intervengono i pompieri ingenti i danni

Oggi ad Eboli, in via Casarsa, un incendio si è sviluppato all’interno di un capanno vicino a un’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme. I danni causati dall’incendio sono ingenti e si stanno ancora valutando le conseguenze sull’edificio e sull’area circostante. Nessuna informazione riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.

Momenti di tensione, oggi, ad Eboli, dove un incendio è divampato all'interno di un capanno adiacente ad una casa situata in via Casarsa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno soccorso i due anziani residenti dell'abitazione e domato le fiamme prima che si estendessero ulteriormente. Danneggiata un'auto (Lancia Ypsilon) e alcuni attrezzi da lavoro presenti all'interno della struttura.