Incendio a Milano | cucina in fiamme pompieri spegnono

Un ristorante di Milano ha subito un rogo nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo, quando le fiamme hanno preso origine dalla cucina del locale situato in via Vodice. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio in circa un’ora, senza che si registrassero feriti o intossicati dal fumo. La scena si è svolta nel quartiere Segesta, dove la temperatura mattutina era di 11 gradi con nubi sparse e una probabilità di pioggia del 10 per cento. Le operazioni di spegnimento sono state condotte da quattro mezzi dei pompieri, supportati da un’ambulanza presente sul posto a scopo precauzionale. Intervento rapido nella zona industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

