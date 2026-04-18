Cornuti e Contenti al Teatro Sociale di Como arriva Marco Travaglio

Al Teatro Sociale di Como la stagione 20252026 si apre con la presenza di Marco Travaglio, noto giornalista e scrittore. La sua partecipazione è stata annunciata come uno degli eventi principali del cartellone. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, e sarà un’occasione per ascoltare le sue analisi e riflessioni su temi di attualità. La serata si svolgerà nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Il Teatro Sociale di Como per la stagione 20252026 è pronto a calare un asso da novanta: Marco Travaglio. Il giornalista e scrittore, infatti, porterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 22 aprile 2026 il suo spettacolo satirico “Cornuti e contenti - Ma non sarà anche colpa nostra?".Con il.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

“Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”: Marco Travaglio al Teatro GoldenIl giornalista Marco Travaglio a Palermo con il suo nuovo show, “Cornuti e Contenti.

'Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?': a Ferrara arriva Marco TravaglioDomenica 15 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara andrà in scena lo spettacolo di Marco Travaglio ‘Cornuti e contenti.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Marco Travaglio in Sicilia con ''Cornuti e Contenti'': doppio appuntamento a Palermo e Catania.

Marco Travaglio in Cornuti e contenti (ma non sarà anche colpa nostra?)Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21.00 al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) arriva Marco Travaglio, protagonista dello spettacolo Cornuti e contenti (ma non sarà anche colpa ... mentelocale.it

Referendum e teatro: Cornuti e contentiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Referendum e teatro: Cornuti e contenti pubblicato il 11 Aprile 2026 a firma di FQ ... ilfattoquotidiano.it