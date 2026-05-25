Milan | identikit di Iraola

Andoni Iraola non è più soltanto un nome emergente del calcio europeo: è diventato uno degli allenatori più ricercati del momento. Il tecnico basco, protagonista della storica qualificazione europea del Bournemouth, sta attirando l’interesse di diversi top club e in Italia il suo profilo piace soprattutto a Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di una nuova guida tecnica per aprire un ciclo differente. La sua ascesa non nasce però all’improvviso. I raola si è costruito passo dopo passo la reputazione di allenatore innovativo già ai tempi del Rayo Vallecano, squadra che sotto la sua gestione era diventata una delle più aggressive e spettacolari della Liga. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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